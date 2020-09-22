'Çukur'da şaşırtan ayrılık! Böyle veda etti

Dört sezondur Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'Çukur' dizisi, dün akşam 96. bölümüyle ekranlara geldi. Birçok olayın yaşandığı 'Çukur'da bir de veda yaşandı.

'Mahsun', yanına küçük kardeşlerini de alarak mahalleden ayrıldı. 'Mahsun'u yeni yolculuğunda annesi de yalnız bırakmadı. Böylece 'Çukur'un 'Mahsun'u canlandıran Berkay Ateş de 96. bölümde diziye veda etti.

'Çukur' dizinin resmi sosyal medya hesaplarından "Sen Kuzular'a sahip çıktın ve kendi evinizi, kendi Çukur'unuzu kurmak için bir yola çıktın. Kapımız sana hep açık Mahsun. Yine bekleriz" paylaşımı yapıldı.

Berkay Ateş de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla "Yine gelirim. Seve seve, her zaman! Sizinle olmak en güzeliydi" yanıtını verdi.