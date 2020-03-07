Cuma gününe 'Arka Sokaklar' damgası

'Arka Sokaklar'; 6 Mart Cuma reyting yarışında, 'Tüm Kişiler' kategorisinde 7.86 reyting, 17.91 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Fenomen yapım, yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00’de Kanal D’de.