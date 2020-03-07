MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Cuma gününe 'Arka Sokaklar' damgası
07.03.2020 - 10:23 |

Cuma gününe 'Arka Sokaklar' damgası

Kanal D’nin; Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', 6 Mart Cuma akşamı yayınlanan 545'nci bölümü ile reyting yarışının zirvesinde yer aldı.

Cuma gününe 'Arka Sokaklar' damgası

'Arka Sokaklar'; 6 Mart Cuma reyting yarışında, 'Tüm Kişiler' kategorisinde 7.86 reyting, 17.91 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Fenomen yapım, yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00’de Kanal D’de.

7 Mart 2020 Magazin Habeleri Bülteni7 Mart 2020 Magazin Habeleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıra dışı ikili

Sıra dışı ikili

Ankara’da İvana Sert rüzgarı

Ankara’da İvana Sert rüzgarı

Editörün seçtikleri

Editörün seçtikleri

Kahve molası

Kahve molası

Sıradaki Haber