07.03.2020 - 10:23 |
Cuma gününe 'Arka Sokaklar' damgası
Kanal D’nin; Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', 6 Mart Cuma akşamı yayınlanan 545'nci bölümü ile reyting yarışının zirvesinde yer aldı.
'Arka Sokaklar'; 6 Mart Cuma reyting yarışında, 'Tüm Kişiler' kategorisinde 7.86 reyting, 17.91 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.
Fenomen yapım, yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00’de Kanal D’de.