08.02.2020 - 10:19 |
Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar
Kanal D’nin; Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', 7 Şubat Cuma akşamı yayınlanan bölümü ile zirvede yer aldı.
Dün akşam 541'inci bölümüyle ekrana gelen 'Arka Sokaklar' dizisi, 'Tüm Kişiler' kategorisinde 9,96 reyting, 20,88 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.
'Arka Sokaklar', yeni bölümüyle 14 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Kanal D’de.