Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar

Dün akşam 541'inci bölümüyle ekrana gelen 'Arka Sokaklar' dizisi, 'Tüm Kişiler' kategorisinde 9,96 reyting, 20,88 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

'Arka Sokaklar', yeni bölümüyle 14 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Kanal D’de.