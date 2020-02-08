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08.02.2020 - 10:19 |

Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar

Kanal D’nin; Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', 7 Şubat Cuma akşamı yayınlanan bölümü ile zirvede yer aldı.

Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar

Dün akşam 541'inci bölümüyle ekrana gelen 'Arka Sokaklar' dizisi, 'Tüm Kişiler' kategorisinde 9,96 reyting, 20,88 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

'Arka Sokaklar', yeni bölümüyle 14 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Kanal D’de.

7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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Cadde Yazarları

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