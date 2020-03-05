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HaberlerMagazin Haberleri Cumartesi başlıyor
05.03.2020 - 07:00 |

Cumartesi başlıyor

Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in başrolünü paylaştığı ‘Hizmetçiler’, cumartesi akşamı Kanal D’de başlıyor.

Cumartesi başlıyor

Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in başrolünü paylaştığı ‘Hizmetçiler’, cumartesi akşamı Kanal D’de başlıyor. Metin Balekoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu projeyi, Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alpözgen
kaleme aldı.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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