05.03.2020 - 07:00 |
Cumartesi başlıyor
Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in başrolünü paylaştığı ‘Hizmetçiler’, cumartesi akşamı Kanal D’de başlıyor.
Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in başrolünü paylaştığı ‘Hizmetçiler’, cumartesi akşamı Kanal D’de başlıyor. Metin Balekoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu projeyi, Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alpözgen
kaleme aldı.