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15.02.2021 - 12:43 |

CZN Burak'ın Dubai'deki restoranı kapatıldı mı?

'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir'in sahibi olduğu Dubai'deki restoranın kapatıldığı iddia edildi

CZN Burak'ın Dubai'deki restoranı kapatıldı mı?
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Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük bir üne kavuşan CZN Burak'ın Dubai'deki restoranının koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle kapatıldığı konuşuluyor. CZN Burak'a ait olan Dubai'deki restoran, sosyal medyada bulanıklaştırılmış bir görüntüyle paylaşıldı.

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CZN Burak, Dubai'de koronavirüs aşısı oldu

CZN Burak, Dubai şubesinin açılışının ilk ayında yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlü isimleri ağırlamıştı.

CZN Burakın Dubaideki restoranı kapatıldı mı

Sunucu Nursel Ergin mayoyla kara atladı!'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, Moskova tatilinde -18 derece soğukta, siyah mayosuyla karlara atladı. Karda yuvarlanan ünlü sunucu o anları Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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