15.02.2021 - 12:43 |
CZN Burak'ın Dubai'deki restoranı kapatıldı mı?
'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir'in sahibi olduğu Dubai'deki restoranın kapatıldığı iddia edildi
Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük bir üne kavuşan CZN Burak'ın Dubai'deki restoranının koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle kapatıldığı konuşuluyor. CZN Burak'a ait olan Dubai'deki restoran, sosyal medyada bulanıklaştırılmış bir görüntüyle paylaşıldı.
CZN Burak, Dubai şubesinin açılışının ilk ayında yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlü isimleri ağırlamıştı.