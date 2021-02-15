CZN Burak'ın Dubai'deki restoranı kapatıldı mı?

Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük bir üne kavuşan CZN Burak'ın Dubai'deki restoranının koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle kapatıldığı konuşuluyor. CZN Burak'a ait olan Dubai'deki restoran, sosyal medyada bulanıklaştırılmış bir görüntüyle paylaşıldı.

CZN Burak, Dubai şubesinin açılışının ilk ayında yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlü isimleri ağırlamıştı.