Gülperi Bayraktar, sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra, sahibi olduğu ve uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan leziz diyet paketleriyle büyük rağbet görüyor. İş insanının diyet ürünleri, özellikle pandemi sürecinde ‘Daha iyi beslenin, daha iyi hissedin’ sloganıyla dikkat çekti.