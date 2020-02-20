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20.02.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

'Damar şarkı'

Ebru Yaşar, ‘Bu Saatten Sonra’nın klibi için Mecidiyeköy Dada Salon’da kamera karşısına geçti.

'Damar şarkı'

Söz ve müziği Bilal Sonses’e aranjesi Mustafa Ceceli’ye ait parçanın yönetmenliğini Seçkin Süngüç yaptı. Video’nun çekimleri 24 saat sürdü.
Şarkıcı “Altı ay önce almış olduğum bir eserdi, sırası şimdi geldi. Video’da üzgün, dertli ve yalnız bir kadını anlattık. Damar bir parça. Allah kimseyi yanlız bırakmasın. O yüzden herkese hitap edecek bir şarkı yaptığımızı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Magazin Haberleri Bülteni 19 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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