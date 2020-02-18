‘Damla benden çok farklı’

Simay Barlas, Magazin İzmir dergisinin yeni sayısına kapak oldu. ‘Zalim İstanbul’ dizisinde Damla karakterini canlandıran oyuncu, projeyi, çalışma temposunu ve hayatını anlattı.

Simay Barlas’ı sorsak nasıl anlatırsınız? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

İki kardeşiz, bir ağabeyim var. “Annesinin kızı” terimi benim için uygun galiba. Pek çok kız çocuğu gibi babama düşkünlüğüm ayrıdır ama “Annesinin kızı” beni daha iyi anlatıyor. Sokakta oynamaktan eve gelemeyen, üstü başı toz içinde evine dönen bir çocuktum.

Şanslıyım galiba bugünü düşündüğü-müzde... Mutlu bir çocukluk geçirdim.

Genç bir oyuncusunuz ve iyi projelerde yer aldınız. Maceranız nasıl başladı?

Çok küçük yaşlarda başlayan bir hayaldi oyunculuk... Benim isteğim, ailemin bilinçli oluşu ve farkındalığı da beni bulunduğum yere taşıdı.

Herkes tarafından sevilen bir dizide oynuyorsunuz. Bu hayatınızı nasıl etkiliyor?

İnsanların sevgisini ve ilgisini hissetmek, dizi yoluyla onlarla bağlantı kurabilmek çok güzel bir hissiyat.

Canlandırdığınız Damla karakterinden bahseder misiniz?

Damla, ünlü bir sosyal medya fenomeni. Önceliği her zaman kendisi olan, hayatı ti’ye alan, hiçbir şeyi kafasına takmayan dişli bir kız. Aslında daha önce oynadığım karakterlerden ve benden çok farklı.

Projenin sevilmesinin sırrı ne sizce?

Hikayemizin güçlü olduğunu düşünüyorum, aynı zamanda her bir karakterin kendi hikayesi ve beslendiği yerler var, bu yüzden çok gerçek.

İlerleyen dönemde kendinizi oyunculukta hangi noktada görmek istersiniz?

Bu bir yol bence ve öğrenecek çok şeyim var. Tabii ki yaşım ve tecrübe gereği de yolun başındayım ancak bulunduğum sektörde olmaktan çok mutluyum. Daha iyi yerlere gelebilmek için kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

‘Aşk beni besliyor’

Herkesin tanıdığı biri ve şöhret olmak, sizi nasıl etkiledi?

Aslında beni çok etkilediğini düşünmüyorum; yine aynı Simay’ım. Daha önce hayatım nasılsa aynı şeyleri devam ettiriyorum.

Aşkı nasıl yaşıyorsunuz?

Çok saf, temiz, büyülü ve gerçek bir duygu. Beni beslediğine inanıyorum. Aşkın sadece karşı cinse bir ilgi ve duygu olduğunu düşünmüyorum. Ben birçok şeye aşk duyuyorum; işimi, arkadaşlarımı, ailemi çok büyük bir tutkuyla ve aşkla seviyorum.