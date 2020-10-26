Damla Ersubaşı bambaşka bir proje ile geliyor

Damla Ersubaşı, kısa bir alışveriş turu yaptıktan sonra meydan katında bulunan bir restoranda dostlarıyla buluştu.

Yakın zamanda çok farklı bir projenin içinde olacağını belirten Ersubaşı, "Yeni bir oluşum ve proje hazırlığındayım. Bu proje tamamen farklı bir sektör olacak. Televizyon ve medya sektörünün uzağında farklı bir proje, yakın zamanda zaten sizin de bu konuyla ilgili bilginiz olacaktır" açıklamasında bulundu.