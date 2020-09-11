11.09.2020 - 18:00 |
Damla Ersubaşı doğum kilolarından kurtuldu
Oyuncu Damla Ersubaşı, 2018 yılında mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Çocuklarının babası Mustafa Can Keser’e 10 Ağustos’ta boşanma davası açan Ersubaşı, önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Center’da görüntülendi.
‘Sihirli Annem’in ‘Tuğçe’si Damla Ersubaşı, Aralık 2019’da dünyaya getirdiği kızı Zeynep Nisa’ya hamile olduğu dönemde aldığı kilolardan kurtulmuş görünüyordu. (Posta)
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