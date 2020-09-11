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11.09.2020 - 18:00 |

Damla Ersubaşı doğum kilolarından kurtuldu

Oyuncu Damla Ersubaşı, 2018 yılında mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Çocuklarının babası Mustafa Can Keser’e 10 Ağustos’ta boşanma davası açan Ersubaşı, önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Center’da görüntülendi.

Damla Ersubaşı doğum kilolarından kurtuldu
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‘Sihirli Annem’in ‘Tuğçe’si Damla Ersubaşı, Aralık 2019’da dünyaya getirdiği kızı Zeynep Nisa’ya hamile olduğu dönemde aldığı kilolardan kurtulmuş görünüyordu. (Posta)

Damla Ersubaşı doğum kilolarından kurtuldu

Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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