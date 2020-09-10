Damla ErsubaÅŸÄ±na corona virÃ¼s engeli

Damla ErsubaÅŸÄ± eÅŸi Mustafa Can Keser'den ÅŸiddet gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve boÅŸanmaya karar vermiÅŸti. Mustafa Can Keser'den boÅŸanmaya hazÄ±rlanan oyuncu Damla ErsubaÅŸÄ±, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Zorlu AVM'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. ErsubaÅŸÄ±, jÃ¼ri koltuÄŸunda oturacaÄŸÄ± yeni TV programÄ±nÄ±n Covid-19 vakalarÄ±nÄ±n artmasÄ± nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Tek baÅŸÄ±na alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±kan gÃ¼zel oyuncu, renkli spor giyim tarzÄ±yla da meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerine topladÄ±.

Yeni bir televizyon programÄ±nda jÃ¼ri koltuÄŸunda oturacak olan ErsubaÅŸÄ±, "Pandemi sÃ¼reci ve ÅŸu son dÃ¶nemde vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan dolayÄ± programÄ±n baÅŸlamasÄ± ileri bir tarihe ertelendi" aÃ§Ä±klamasÄ±na bulundu.

PARMAÄžINDAKÄ° TEK TAÅž YÃœZÃœK DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

EÅŸiyle boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olan gÃ¼zel oyuncu, Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili konuÅŸmak istemediÄŸini sÃ¶yledi. AyrÄ±ca Damla ErsubaÅŸÄ±'nÄ±n parmaÄŸÄ±ndaki tek taÅŸ yÃ¼zÃ¼k ise dikkatlerden kaÃ§madÄ±.Â