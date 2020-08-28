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28.08.2020 - 10:09 |

Damla Ersubaşı'nın keyfi yerinde

Oyuncu Damla Ersubaşı, kızları Zeynep Nisa ve Zehra’nın babası Mustafa Can Keser’den boşanmak üzere. Bir davete katılan Ersubaşı çevresine neşe saçtı.

Damla Ersubaşı'nın keyfi yerinde
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Sihirli Annem’in ‘Tuğçe’si Damla Ersubaşı, 2016’da evlendiği, çocuklarının babası Mustafa Can Keser’e 10 Ağustos’ta boşanma davası açtığını açıklamıştı.

Bu açıklama sonrası Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser'in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edildiği ortaya çıkmıştı. Keser, söz konusu iddiaları kabul etmişti. 27 yaşındaki oyuncu, eşi Mustafa Can Keser'e karşı iki ay süreyle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi için Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldırdı.Koruma kararı alınan boşanma davasında aynı zamanda gizlilik kararı aldırıldı.

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Damla Ersubaşı bir kozmetik markasının önceki akşam Baltalimanı Portex’deki tanıtım davetinde ortaya çıktı. Posta'nın haberine göre; neşesi bir hayli yerinde olan Damla Ersubaşı, “Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Kısaca; mutluyum” dedi.

Damla Ersubaşının keyfi yerinde

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Damla Ersubaşı ve Mustafa Keser boşanıyor

Damla Ersubaşının keyfi yerinde

 

 

28 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni28 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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