Danilo Zanna kimdir, nereli, eşi kim? MasterChef Danilo Şef'in yaşı ve biyografisi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni sezonu ile tam gaz devam ediyor. Danilo Zanna, MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği gerçekleştiriyor. Yalçınkaya'nın yaşamı merak ediliyor. İşte Mehmet Şef'in yaşamı ile ilgili detaylar...

DANILO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık yeteneğini ünlü İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan Mutfağı üzerine pekiştirdi.

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başladı.

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute’de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

2012 senesinde Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir.