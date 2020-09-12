Danla Bilic’ten Cemal Can Canseven’e destek

Danla Bilic, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği AVM’de yakın dostlarıyla buluşan fenomen, yakın arkadaşı Cemal Can Canseven hakkında konuştu.

'Survivor 2020'nin ardından müzik kariyerine adım atan Cemal Can ile ilgili olarak Bilic, "Cemal, Survivor’da çok başarılı bir sezon geçirdi. Bunu da müzik ile taçlandıracak. Yeni şarkısını ne zaman çıkaracağını ben bile bilmiyorum. Çok başarılı olacağından eminim” dedi.