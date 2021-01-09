‘Davetten onurlandım’

Alp Navruz, ABD’li sanatçı Robert De Niro’nun ev sahipliğinde Ibiza’da gerçekleşecek etkinliğe çağırılmasıyla ilgili konuştu. Oyuncu, “Bu durumdan dolayı onurlandım. Pandemi nedeniyle kısmet olmadı. Robert De Niro ile bire bir görüşemedim. Davet için organizasyon firması benim menajerlik şirketimi aradı” diye konuştu.



