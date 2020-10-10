David Beckham’dan eşi Victoria’ya yasak!

1999 yılında evlenen David Beckham-Victoria Beckham çifti, kısa süre önce evliliklerini tazelemek için çocukları olmadan Almanya’ya bir haftalık tatile gitmişti.

Mirror’ın haberine göre; eski futbolcu, Victoria Beckham’ın akşamları telefon kullanmasını yasaklayarak, birbirleriyle daha fazla vakit geçirmeyi istedi.

Teknolojiden uzakta zaman geçirmek isteyen ikili, tatilde yaptıkları gibi daha fazla konuşup birbirlerine daha fazla sevgi gösteriyor.

Ünlü çiftin tatiliyle ilgili konuşan bir kaynak, "David bazen Victoria'nın sürekli telefonunu elinde tuttuğunu hissediyor. Bu yüzden evde cihazsız akşamlar istediğini söyledi. Bunun tüm aileye iyi geleceğini düşünüyor" ifadelerini kullandı