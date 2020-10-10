MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri David Beckham’dan eşi Victoria’ya yasak!
10.10.2020 - 14:32 |

David Beckham’dan eşi Victoria’ya yasak!

İngiliz eski futbolcu David Beckham, modacı eşi Victoria Beckham'ın akşamları telefon kullanmasını yasakladı.

David Beckham’dan eşi Victoria’ya yasak!
ABONE OL

1999 yılında evlenen David Beckham-Victoria Beckham çifti, kısa süre önce evliliklerini tazelemek için çocukları olmadan Almanya’ya bir haftalık tatile gitmişti.

Mirror’ın haberine göre; eski futbolcu, Victoria Beckham’ın akşamları telefon kullanmasını yasaklayarak, birbirleriyle daha fazla vakit geçirmeyi istedi.

Teknolojiden uzakta zaman geçirmek isteyen ikili, tatilde yaptıkları gibi daha fazla konuşup birbirlerine daha fazla sevgi gösteriyor.

Ünlü çiftin tatiliyle ilgili konuşan bir kaynak, "David bazen Victoria'nın sürekli telefonunu elinde tuttuğunu hissediyor. Bu yüzden evde cihazsız akşamlar istediğini söyledi. Bunun tüm aileye iyi geleceğini düşünüyor" ifadelerini kullandı

Magazin Haberleri Bülteni (10 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılmaz Morgül: Program teklifi aldım

Yılmaz Morgül: Program teklifi aldım

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den evlilik sorusuna şaşırtan cevap

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den evlilik sorusuna şaşırtan cevap

İddianame düzenlendi

İddianame düzenlendi

Kimsesiz çocukları güldürecek!

Kimsesiz çocukları güldürecek!

Sıradaki Haber