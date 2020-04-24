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HaberlerMagazin Haberleri David Beckham'ın corona virüs kampanyasına eşi yüzünden tepki geldi
24.04.2020 - 12:30 |

David Beckham'ın corona virüs kampanyasına eşi yüzünden tepki geldi

David Beckham, corona virüs ile mücadele kapsamında bağışta bulunmak istedi. Victoria Beckham'ın 30 kişiyi işten çıkarması ve maaşlarda yüzde 20 kesintiye gitmesi yüzünden protesto edilen Beckham'ın bağış yapma isteği, başlamadan son buldu.

David Beckham'ın corona virüs kampanyasına eşi yüzünden tepki geldi

İngiliz eski milli futbolcu David Beckham (44), corona virüsle mücadeleye destek kampanyasına katıldı. Bağış yapan hayranlarıyla Miami'deki kendi stadında ve kendi takımına karşı maç yapma sözü verdi.

Pek çok kişi “İnsanları zor durumda bırakırken salgına destek olma çaban hiç iyi niyetli değil” tepkisi verirken, bazıları da “Bağış yapmak yerine kendi çalışanlarınıza destek olun” gibi yorumlarda bulundu.

 

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