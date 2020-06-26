Davut Güloğlu: Sıla bizden özür dilesin

Sıla Gençoğlu, Davut Güloğlu’na ‘basın yoluyla hakaret’ suçundan dava açtı. Mahkeme, Güloğlu’nu 1 yıl 2 ay hapis karşılığı 8 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Sıla, daha sonra 60 bin liralık manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına Sıla katılmadı. Güloğlu ise duruşmada “O sözü bu ülkeyi sevmeyenler için söyledim, Sıla Hanım için söylemedim” dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Davut Güloğlu duruşma sonrası, “Sıla Hanım, 15 Temmuz’da sokağa indiğimiz o kutsi dava için küfürden daha ağır söylem gerçekleştirmiştir. Ölmüş 250 şehidimizi gitsin yerinden kaldırsın. Bizden özür dilesin” dedi.