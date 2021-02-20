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20.02.2021 - 07:00 |

Dayanışma günü

Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği Başkanı Meltem Beyazıt Tepeler ve üye arkadaşları, pandemi sürecinde önümüzdeki günlerde kalkması beklenen kısıtlamalarla ilgili Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile bir araya geldi.

Dayanışma günü
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Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği Başkanı Meltem Beyazıt Tepeler ve üye arkadaşları, pandemi sürecinde önümüzdeki günlerde kalkması beklenen kısıtlamalarla ilgili Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile bir araya geldi. TÜRSAB ile 17 dernek ve bir platformun buluştuğu günde, seyahat ve davet sektörünün önde gelen isimleri, sektörün yaşadığı zorlukları konuşarak, yapılan çalışmalara ilaveten tek ses olma ve daha fazla lobi yapma kararı aldı.

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Cadde Yazarları

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