25.10.2020 - 15:24 | | MESUT YILMAZ
Defne Samyeli: Kızımı izlerken duygulandım
Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, kızının ilk filmiyle ilgili konuştu.
Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Samyeli, kızı Deren Talu'nun rol aldığı filmle ilgili, "Kızımı izlerken çok duygulandım. Filmi de çok beğendim. Çok güzel tarihi dokusu olan olan ve görselliği çok ön planda, muhteşem bir filmdi" diyerek, oradan ayrıldı.