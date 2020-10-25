Defne Samyeli: Kızımı izlerken duygulandım

Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Samyeli, kızı Deren Talu'nun rol aldığı filmle ilgili, "Kızımı izlerken çok duygulandım. Filmi de çok beğendim. Çok güzel tarihi dokusu olan olan ve görselliği çok ön planda, muhteşem bir filmdi" diyerek, oradan ayrıldı.