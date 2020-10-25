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25.10.2020 - 15:24 | | MESUT YILMAZ

Defne Samyeli: Kızımı izlerken duygulandım

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, kızının ilk filmiyle ilgili konuştu.

Defne Samyeli: Kızımı izlerken duygulandım
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Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Samyeli, kızı Deren Talu'nun rol aldığı filmle ilgili, "Kızımı izlerken çok duygulandım. Filmi de çok beğendim. Çok güzel tarihi dokusu olan olan ve görselliği çok ön planda, muhteşem bir filmdi" diyerek, oradan ayrıldı. 

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