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12.03.2020 - 09:33 |

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a 1 liralık dava açtı

Mustafa Sandal'ın kitabının reklamını yapmak adına Samyeli’ye iftira attığı öne sürülmüştü. Suç duyurusunu işleme koyarak soruşturma başlatan savcılık, Sandal’ı ifadeye çağırmıştı.

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a 1 liralık dava açtı

Hürriyet’in haberine göre, Defne Samyeli suç duyurusunun ardından bu defa Mustafa Sandal’a 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

Ünlü spikerin avukatı Şenay Kara Işık, davanın dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Kitapta yer alan hayal ürünü, iftiraya varan yalan ifadeler sebebiyle Defne Samyeli kendisini haksız ve sansasyonel gündem içinde bulmuştur. Ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Defne Samyeli ile Mustafa Sandal yıllardır aynı camianın içinde yer aldıklarından davetlerde karşılaşmış olup birbirlerini bu sayede tanımaktadırlar. Mustafa Sandal, Defne Samyeli’nin ismini kullanarak kitabının reklamını yapmıştır. 1 lira manevi tazminat ödenmesini ve kitabın toplatılmasını talep ediyoruz.” 

 

Magazin Haberleri Bülteni (12 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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