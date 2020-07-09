Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Defne Samyeli, Mustafa Sandal'la Uzlaşır mı?" başlıklı yazısı şöyle:

"Mustafa Sandal, hayatını ve şarkıcılık macerasını anlattığı ‘Beni Ağlatma’ kitabında Defne Samyeli için neler yazmıştı? 'Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye’nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. O zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karışımı duygularla ‘onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi’ söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti...'

Yazılanların hayal ürünü olduğunu, Sandal’la aralarında ilişki olmadığını, kitabının reklamını yapma adına yalan ve iftirayla onur, şeref ve saygınlığının zedelendiğini söyleyen Defne Samyeli, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Savcılık, şikayet üzerine şüpheli sıfatıyla Sandal’ı ifadeye çağırdı. Sandal ifadesinde, 'Kitabımda yer verdiğim övgü dolu cümlelerle Defne Samyeli’yi onore ettim' diyerek kendini savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı, mahkemelerin yükünü azaltmak amacıyla oluşturulan Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi. Bu noktadan sonra Samyeli, Sandal’la uzlaşır mı? Zayıf bir ihtimal de olsa mümkün bu. Samyeli geri adım atmayıp sonuna kadar gitse ne olur?

Dava açılırsa Sandal, 'Ben olanı yazdım, şahitlerim var' derse işin seyri değişir ve Samyeli’nin tadını kaçırır mı? Samyeli, yazdıklarını net bir dille yalanladığı Sandal karşısındaki avantajını kaybeder mi? O da mümkün. Merakla bekliyorum bu konunun nasıl sonuçlanacağını."