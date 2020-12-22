Değişimiyle şaşırtan Deniz Seki'den yeni poz

Bir süredir verdiği kilolarla dikkat çeken Deniz Seki, sosyal medya hesabından zayıfladığını gösteren bir paylaşımda bulundu. 50 yaşındaki şarkıcı, Instagram paylaşımına, "Dün akşam narlarımızı patlatıp, dileklerimizi diledik mi? Hepimizin dilekleri kabul olsun" mesajını yazdı.

36 beden olan 50 yaşındaki şarkıcının, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Seki'ye, "20 yaş gençleştiniz sanki" ve "Manken gibi olmuşsunuz" şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu.