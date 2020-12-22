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22.12.2020 - 17:11 |

Değişimiyle şaşırtan Deniz Seki'den yeni poz

2,5 ayda 22 kilo vererek 36 beden olan şarkıcı Deniz Seki, yeni pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Değişimiyle şaşırtan Deniz Seki'den yeni poz
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Bir süredir verdiği kilolarla dikkat çeken Deniz Seki, sosyal medya hesabından zayıfladığını gösteren bir paylaşımda bulundu. 50 yaşındaki şarkıcı, Instagram paylaşımına, "Dün akşam narlarımızı patlatıp, dileklerimizi diledik mi? Hepimizin dilekleri kabul olsun" mesajını yazdı.

36 beden olan 50 yaşındaki şarkıcının, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Seki'ye, "20 yaş gençleştiniz sanki" ve "Manken gibi olmuşsunuz" şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu.

Değişimiyle şaşırtan Deniz Sekiden yeni poz

Şevval Şahin'in dansı dikkat çekti2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bikiniyle dans ettiği anları paylaştı. Şahin, kısa sürede yoğun ilgi gören videosuna "Benim için Tik Tok yok çocuklar, evde eğleniyorum" notunu düştü.
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Cadde Yazarları

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