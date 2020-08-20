MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Deha Bilimlier'den darbuka ve davul şov
20.08.2020 - 17:31 |

Deha Bilimlier'den darbuka ve davul şov

Ataşehir'de bir mekanda eşi ve çocuklarıyla yemek yiyen Deha Bilimlier ve yine eşiyle mekanda yemek yiyen Ferman Toprak, bir müşterinin doğum günü olduğunu öğrenince, müzik ziyafeti çektiler.

Deha Bilimlier'den darbuka ve davul şov
ABONE OL

Kenan Doğulu’nun ‘Güzeller İçinden’ şarkısında kendinden geçen Deha Bilimlier, kendini sahneye attı. Davulu alıp bir anda çalmaya başlayan şarkıcı, herkesi ayağa kaldırdı.

Bunu gören Ferman Toprak da ‘Tavukları Pişirmişem' şarkısını söylemek için sahneye çıktı. Toprak’ın şarkısına Bilimlier de darbukayla eşlik etti.

Deha Bilimlierden darbuka ve davul şov

Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Benim Adım Melek' dizisinde ana oğul dostluğu

'Benim Adım Melek' dizisinde ana oğul dostluğu

Adele, hayatını değiştiren kitabı açıkladı

Adele, hayatını değiştiren kitabı açıkladı

Bergüzar Korel'den Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür

Bergüzar Korel'den Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür

Esra Erol: Sağ salim tatilimizi yapıp döndük

Esra Erol: Sağ salim tatilimizi yapıp döndük

Sıradaki Haber