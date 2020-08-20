20.08.2020 - 17:31 |
Deha Bilimlier'den darbuka ve davul şov
Ataşehir'de bir mekanda eşi ve çocuklarıyla yemek yiyen Deha Bilimlier ve yine eşiyle mekanda yemek yiyen Ferman Toprak, bir müşterinin doğum günü olduğunu öğrenince, müzik ziyafeti çektiler.
Kenan Doğulu’nun ‘Güzeller İçinden’ şarkısında kendinden geçen Deha Bilimlier, kendini sahneye attı. Davulu alıp bir anda çalmaya başlayan şarkıcı, herkesi ayağa kaldırdı.
Bunu gören Ferman Toprak da ‘Tavukları Pişirmişem' şarkısını söylemek için sahneye çıktı. Toprak’ın şarkısına Bilimlier de darbukayla eşlik etti.
Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.