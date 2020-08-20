Deha Bilimlier'den darbuka ve davul şov

Kenan Doğulu’nun ‘Güzeller İçinden’ şarkısında kendinden geçen Deha Bilimlier, kendini sahneye attı. Davulu alıp bir anda çalmaya başlayan şarkıcı, herkesi ayağa kaldırdı.

Bunu gören Ferman Toprak da ‘Tavukları Pişirmişem' şarkısını söylemek için sahneye çıktı. Toprak’ın şarkısına Bilimlier de darbukayla eşlik etti.