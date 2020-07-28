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28.07.2020 - 09:42 |

Demet Akalın dolandırıldı

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kredi kartı dolandırıcılığına maruz kaldığını duyurdu.

Demet Akalın dolandırıldı
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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın, bu sabah Twitter hesabından kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair tweet attı.

Akalın, paylaşımında; "Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?" dedi.

Ardından aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu dile getirdi.

Akalın'a takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Demet Akalın dolandırıldı

Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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