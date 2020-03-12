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12.03.2020 - 10:01 | | MESUT YILMAZ

Demet Akalın: Evlenirlerse bedava çıkarız

Demet Akalın ile Okan Kurt, Deha ve Aslı Bilimlier çifti ile birlikte önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde Cem Yılmaz’ın stand up şovunu izledi.

Demet Akalın: Evlenirlerse bedava çıkarız

Çıkışta Cem Yılmaz’ın gösterisini çok beğendiğini söyleyen Demet Akalın, komedyenin sahnede magazin muhabirlerinden bahsettiğini söyledi.

Popçu, “Bir daha Cem Yılmaz’a geçirirseniz karşınızda beni bulursunuz. İçeride bayağı kulaklarınızı çınlattı” dedi. Cem Yılmaz’ın oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkisi hakkında Demet Akalın, "Ben zaten hep yakıştırıyorum. Serenay’ı da çok seviyorum. Cem’i de çok seviyorum. Evlenirlerse bedava çıkarız” dedikten sonra arabasına geçerek evinin yolunu tuttu. 

 

Magazin Haberleri Bülteni (12 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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