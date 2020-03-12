Demet Akalın: Evlenirlerse bedava çıkarız

Çıkışta Cem Yılmaz’ın gösterisini çok beğendiğini söyleyen Demet Akalın, komedyenin sahnede magazin muhabirlerinden bahsettiğini söyledi.

Popçu, “Bir daha Cem Yılmaz’a geçirirseniz karşınızda beni bulursunuz. İçeride bayağı kulaklarınızı çınlattı” dedi. Cem Yılmaz’ın oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkisi hakkında Demet Akalın, "Ben zaten hep yakıştırıyorum. Serenay’ı da çok seviyorum. Cem’i de çok seviyorum. Evlenirlerse bedava çıkarız” dedikten sonra arabasına geçerek evinin yolunu tuttu.