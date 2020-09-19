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19.09.2020 - 12:20 |

Demet Akalın: Hunharca parti veriyorlar!

Demet Akalın’ı komşu sitedeki gürültüler rahatsız etti... Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence kulüpleri kapatılınca komşularının evlerinde parti verdiğini iddia eden şarkıcı, İçişleri Bakanlığı'na seslendi.

Demet Akalın: Hunharca parti veriyorlar!
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Acarkent’te oturan Demet Akalın, yan site Beykoz Konakları’nda her gün partiler yapıldığını iddia etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekânları kapatılırken, ünlü şarkıcı ise bu yasağın aksine komşularının evlerinde eğlenceler düzenlediğini belirtti.

"BU DURUM ÇOK FENA"
Bu konudaki rahatsızlığını dile getiren Akalın, gerekenin yapılması için de yetkililere seslendi. Daha önce de birçok kez aynı konu nedeniyle rahatsızlık yaşayan şarkıcı, “Yine Beykoz Konakları’nda bitmeyen hunharca müzik sesi! Siz kulüpleri kapadınız ama bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar. Bir şeyler yapın ama gerçekten fena” ifadelerini kullandı.

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