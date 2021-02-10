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10.02.2021 - 10:07 |

Demet Akalın ile Esra Balamir'in arası mı açıldı?

Şarkıcı Demet Akalın ve yakın dostu Esra Balamir'in arasına kara kedi girdi. Her günlerini birlikte geçiren yakın arkadaşlar, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı. İkilinin küstükten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.

Demet Akalın ile Esra Balamir'in arası mı açıldı?
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Popçu Demet Akalın ile yakın dostu Esra Balamir'in arası açıldı. Instagram'da birbirlerini takipten çıkan Esra Balamir ve Demet Akalın'ın sonrasında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

PAYLAŞIMLARI ŞAŞIRTTI

Akalın, sosyal medya hesabından 'İyisin diye merak etmedi. Instagram'dan dizi izlediğini gördüm. Gelmiş geçmiş en gerizekalı DM. İnsanoğlu hep bana hep bana, doymak yok! ' paylaşımını yaptı.

Demet Akalın ile Esra Balamirin arası mı açıldı

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Demet Akalın ile Esra Balamir buluştu

Ünlü şarkıcının ardından Esra Balamir de "Genelde gözümüzde büyüttüğümüz insanların tanıdıkça içinden matruşka bebekler gibi daha küçük insanlar çıkıyor" şeklinde bir gönderi yayınladı.

Demet Akalın ile Esra Balamirin arası mı açıldı

BİRLİKTE ULUDAĞ'A GİTTİLER

Konuyla ilgili henüz iki ünlü isimden de açıklama gelmedi. Sürekli birlikte vakit geçiren Demet Akalın ile Esra Balamir, son olarak Akalın'ın ailesiyle birlikte Uludağ'a gitmişti.

Demet Akalın ile Esra Balamirin arası mı açıldı

HİRA'NIN DOĞUM GÜNÜ İÇİN PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan Esra Balamir, son olarak Demet Akalın'ın kızı Hira'nın doğum gününü kutlamıştı. Hira ile çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Balamir, "Benim güzel akıllı Hira'm, can parem... Nice güzel, sağlıklı, mutlu senelerin olsun minik arkadaşım" notunu düşmüştü.

Akalın da yakın arkadaşının bu paylaşımına kalp emojileri ile yorum yapmıştı.

    Magazin Haberleri Bülteni (10 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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