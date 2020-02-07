'Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır'

Basın mensuplarıyla sohbet eden Hande Yener, İtalya’dan geldiğini söyleyerek, “Yirminci yılım ödüllerle başladı. İtalya’dan geldim klip ve albümün fotoğraflarını çektim çalışıyorum. Burdan stüdyoya gideceğim yenisi için arkadaşlara göstereceğim” dedi.

Demet Akalın’ın kızı Hira’nın altıncı doğum günü kutlamasına katılamayan şarkıcı, "Telefonla kutladım. Hediye de alamadım, zaten dün geldim İtalya’dan" şeklinde konuştu.

Fatih Ürek ile Denet Akalın arasında yaşanan gerilim hakkındaki sorulara Yener, "Barışırlar. Benim olaydan haberim yok. Sonuç olarak biz barıştığımıza göre herkes barışır diyoruz” ifadelerini kullandı.