MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır'
07.02.2020 - 09:11 | | EMRAH AKÇAAY

'Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır'

İkincisi düzenlenen Altın Taç Ödülleri önceki akşam Baltalimanı'ndaki Portaxe adlı mekanda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede Hande Yener, 'Yılın Pop Kadın Sanatçısı' ödülü aldı.

'Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır'

Basın mensuplarıyla sohbet eden Hande Yener, İtalya’dan geldiğini söyleyerek, “Yirminci yılım ödüllerle başladı. İtalya’dan geldim klip ve albümün fotoğraflarını çektim çalışıyorum. Burdan stüdyoya gideceğim yenisi için arkadaşlara göstereceğim” dedi.

Demet Akalın’ın kızı Hira’nın altıncı doğum günü kutlamasına katılamayan şarkıcı, "Telefonla kutladım. Hediye de alamadım, zaten dün geldim İtalya’dan" şeklinde konuştu.

Fatih Ürek ile Denet Akalın arasında yaşanan gerilim hakkındaki sorulara Yener, "Barışırlar. Benim olaydan haberim yok. Sonuç olarak biz barıştığımıza göre herkes barışır diyoruz” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın ile Fatih Ürek barışır

    7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kilo eleştirisi

    Kilo eleştirisi

    Meslektaşlarına gönderme

    Meslektaşlarına gönderme

    TARİHTEN PODYUMA

    TARİHTEN PODYUMA

    Kim şık kim rüküş? Ivana Sert seçti

    Kim şık kim rüküş? Ivana Sert seçti

    Sıradaki Haber