Demet Akalın isyan etti: Millet canının derdinde...

Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile takipçilerini uyardı. İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:

"'Bakanlıktan gelip corona virüs testi yapacağız' diye kapıları çalıyorlarmış dikkat edin! İnsanlar bu kadar kötü olamaz. Millet canıyla uğraşıyor, şunların derdine bak. 'Allah cezanızı versin' ne diyeyim."