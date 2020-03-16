16.03.2020 - 11:37 |
Demet Akalın isyan etti: Millet canının derdinde...
Şarkıcı Demet Akalın, "Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz, Corona virüsü testi yapacağız" diyerek insanları dolandıranlara tepki gösterdi.
Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile takipçilerini uyardı. İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:
"'Bakanlıktan gelip corona virüs testi yapacağız' diye kapıları çalıyorlarmış dikkat edin! İnsanlar bu kadar kötü olamaz. Millet canıyla uğraşıyor, şunların derdine bak. 'Allah cezanızı versin' ne diyeyim."