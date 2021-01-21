Demet Akalın: Kahveye bile çağırmadılar!

Demet Akalın, sunuculuğunu yaptığı 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında uzun yıllardır yan komşusu olan Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftine sitem etti.

Ünlü şarkıcı, “Yıllardır yan komşum olmalarına rağmen bugüne kadar beni bir kez olsun kahveye bile çağırmadılar. Sadece nasılsın, günaydın, iyi akşamlar, iyi yıllar. Ama başka bir komşum var, köpeklerim gidiyor hemen getiriyor, mantılar, çikolatalar" ifadelerini kullandı.