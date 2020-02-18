Demet Akalın takipçilerini geçmişe götürdü

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın, son paylaşımıyla herkesi geçmişe götürdü. Akalın, 30 yıl önce mankenlik yaptığı dönemde çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Şarkıcı, gelinlikli pozuna, "Yıl 1990... Yer: İskenderun" notunu düştü. Akalın'ın bu pozuna beğeni ve yorum yağarken, hayat arkadaşı Okan Kurt da "Beyaz Gelinliği giymiş üstüne, ne güzel yakışmış esmer tenine" yorumunu yaptı.