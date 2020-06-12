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12.06.2020 - 14:13 |

Demet Akalın ve Alişan'dan müzik ziyafeti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği 'İstanbul Yeditepe Konserleri' geçtiğimiz akşam Demet Akalın ve Alişan konserleriyle devam etti.

Demet Akalın ve Alişan'dan müzik ziyafeti
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Demet Akalın ve Alişan, geçmişten günümüze en sevilen şarkıları ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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