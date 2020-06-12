Demet Akalın ve Alişan'dan müzik ziyafeti

Demet Akalın ve Alişan, geçmişten günümüze en sevilen şarkıları ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak.