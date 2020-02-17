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17.02.2020 - 17:40 |

Demet Akalın'dan Burcu Esmersoy'a destek

Şarkıcı Demet Akalın, bir süre önce arasının bozulduğu Burcu Esmersoy'a destek oldu. Yaptığı şiddet açıklamasıyla yürekleri burkan Esmersoy'a Akalın, "Sen çok özel bir kadınsın" dedi.

Demet Akalın'dan Burcu Esmersoy'a destek

Demet Akalın ve Burcu Esmersoy arasında birkaç ay önce "Instagram'da takibi bırakma" polemiği yaşamıştı. Esmersoy, takipten çıktığa Akalın'a, "Bir şey deniyoruz hesap düzeninde" deyince çok kızan şarkıcı, "Aman bir daha takip etme de saçma sapan deneylere alet etme beni!" diyerek o da sunucuyu takipten çıkarmıştı.

Yaşananların ardından araları bozulan  ikiliden Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın YouTube programına konuk oldu ve zorlu aile geçmişini, babasının kendisine şiddet uyguladığını gözyaşları içinde anlattı.

Esmersoy'un açıklamalarının ardından küs olduğu sunucuya destek veren Demet Akalın ise sosyal medya hesabından şöyle dedi:

"Sen çok özel bir kadınsın. Çok iyi anne olacaksın. Hem anne hem baba bile olabilirsin. Hep güçlü kal."

Demet Akalından Burcu Esmersoya destek

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