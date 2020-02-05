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05.02.2020 - 11:01 |

Demet Akalın'dan kızına doğum günü partisi! Hira 6 yaşında

Demet Akalın- Okan Kurt çiftinin kızları Hira, 6 yaşına girdi. Kızı için görkemli bir parti organize eden Akalın'ın partisine ünlü yağdı.

Demet Akalın'dan kızına doğum günü partisi! Hira 6 yaşında

2012 yılında dünyaevine giren Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira, 2014 yılında doğmuştu. 4 Şubat'ta 6 yaşına giren Hira'ya annesi doğum günü partisi organize etti.

Beykoz'daki bir otelde gerçekleşen davete Akalın'ın boşandığı eşi Okan Kurt ve yakın dostları katıldı. Mekanı karlar ülkesine çeviren Demet Akalın, kızının isteği üzerine LOL bebek oldu.

Partiye; Ebru Destan, Alişan- Buse Varol, Esra Balamir, Deniz Seki, Özlem yıldız ile oğlu Demir, Işın Karaca ile kızı Mia katıldı.

Demet Akalın, partide konsepte uygun kıyafetler giydi, saç ve makyajı ile davetlilerden tam not aldı.

 

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    Cadde Yazarları

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