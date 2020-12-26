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26.12.2020 - 12:50 |

Demet Akalın'ın alışveriş stili

Şarkıcı Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Demet Akalın'ın alışveriş stili
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Sunucusu olduğu sabah programının çekimi sonrası AVM'ye gelen Demet Akalın, Markalar Sokağı'nda görüntülenirken, gazetecilerin yeni yılını kutladı.

Çoğunlukla spor giyinmeyi tercih eden şarkıcı, yine dünyaca ünlü bir markanın eşofman takımı ile dikkat çekti.

Son olarak kendi markasıyla kozmetik sektörüne giriş yapan Akalın'ın keyfinin yerinde olduğu gözlendi.

Demet Akalının alışveriş stili


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