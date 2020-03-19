MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Demet Akalın'ın corona virüs önlemi
19.03.2020 - 16:02 |

Demet Akalın'ın corona virüs önlemi

Şarkıcı Demet Akalın, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı tedbir almaya devam ediyor. Eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile kendilerini karantinaya alan Akalın, evini de dezenfekte ettirdi.

Demet Akalın'ın corona virüs önlemi

Popçu Demet Akalın ile eski eşi Okan Kurt da dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı evde kalarak tedbir alan isimler arasında yer alıyor. Akalın, bununla da yetinmeyerek evini dezenfekte ettirdi. Demet Akalın, evinin ilaçlandığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Demet Akalın corona virüse karşı evini ilaçlattıŞarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla evlerini dezenfekte ettiklerini duyurdu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti

Son dakika: Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti

Kevin Dunston alışveriş turunda

Kevin Dunston alışveriş turunda

Fırat Tanış'ın esprili cevapları takipçilerini güldürdü

Fırat Tanış'ın esprili cevapları takipçilerini güldürdü

Sumru Yavrucuk’tan 'çene' cevabı!

Sumru Yavrucuk’tan 'çene' cevabı!

Sıradaki Haber