01.07.2020 - 09:35 |
Demet Akbağ'ın yeni stiline beğeni yağdı
60 yaşındaki oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabı üzerinden bisikletli bir fotoğrafını paylaştı, Akbağ yeni saç rengiyle beğeni topladı.
Türk sinema ve tiyatrosunun başarılı kadın oyuncularından Demet Akbağ, sosyal medya hesabını çok yoğun kullanmayan isimlerden. Kendince önemli gördüğü konularda ya da gündeme yönelik paylaşımlarda hesabı üzerinden takipçilerine ulaşan Akbağ, bu defa keyifli bir kare ile sevenlerinin karşısına çıktı.