Demet Evgar 40. yaşını kutladı

Oyuncu Demet Evgar, çalmaya merak saldığı ukulelesi ile Barış Manço’nun ‘Seher Vakti’ şarkısını çalmış ve takipçilerinin beğenisini kazanmıştı.

Evgar, bu defa da doğum günü paylaşımı ile sevenlerinin karşısına çıktı. 40 yaşına giren oyuncu fotoğrafına: “Canım 40'ım benim. Hoş geldin, safa geldin” notunu düştü. Başarılı oyuncuya ünlü meslektaşları ve yakın dostları da çok sayıda tebrik mesajı ile cevap verdi.

