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19.05.2020 - 09:34 |

Demet Evgar 40. yaşını kutladı

Karantina günlerini Manisa'da ailesinin yanında geçiren Demet Evgar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden 40 yaşına girdiğini duyurdu.

Demet Evgar 40. yaşını kutladı
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Oyuncu Demet Evgar, çalmaya merak saldığı ukulelesi ile Barış Manço’nun ‘Seher Vakti’ şarkısını çalmış ve takipçilerinin beğenisini kazanmıştı.

Evgar, bu defa da doğum günü paylaşımı ile sevenlerinin karşısına çıktı. 40 yaşına giren oyuncu fotoğrafına: “Canım 40'ım benim. Hoş geldin, safa geldin” notunu düştü. Başarılı oyuncuya ünlü meslektaşları ve yakın dostları da çok sayıda tebrik mesajı ile cevap verdi.

Demet Evgar 40. yaşını kutladı

Magazin Haberleri Bülteni (19 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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