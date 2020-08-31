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31.08.2020 - 09:32 |

Demet Evgar acı haberi takipçileriyle paylaştı!

Oyuncu Demet Evgar, Instagram hesabından babaannesi Sabahat Evgar'ın vefat ettiğini duyurdu. Evgar'ın paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

Demet Evgar acı haberi takipçileriyle paylaştı!
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Demet Evgar, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından babaannesi Sabahat Evgar’ın vefat ettiği takipçileriyle paylaştı. Babaannesiyle çektiği bir selfie'yi yayınlayan oyuncu, paylaşımına duygusal bir not düştü.

Demet Evgar acı haberi takipçileriyle paylaştı

Evgar, paylaşımında, "Sabahat… Anlamı: güzellik. Bilenler bilir neşe içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı. Koynunda masallarıyla büyüdüğümüz baba-annemiz, annemiz, anne-annemiz, yol arkadaşımız, dostumuz Sabahat Evgar’ı öğle namazında Manisa Hatuniye Cami' nden bu dünyadaki son yolculuğuna ugurlayacağız… Sevgilim… Yolun açık olsun, kuşlar gibi gittin, aniden, tam da istediğin gibi? Atatürk kızı 30 Ağustos'ta…" dedi.

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