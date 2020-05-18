18.05.2020 - 13:13 |
Demet Evgar'dan 'Seher Vakti' performansı
Karantina günlerini Manisa'da ailesinin yanında geçiren Demet Evgar, ukulelesiyle Barış Manço'nun 'Seher Vakti' adlı parçasını seslendirdi. Güzel oyuncu bu anları takipçileriyle paylaştı.
Corona virüs nedeniyle bir süredir evde olan oyuncu Demet Evgar, yaptığı kuklalarla ne kadar farklı alanlarda yeteneği olduğunu gösterdi.
Evgar, hesabından yaptığı son paylaşımda bu defa ukulele ile olan maharetlerini sergiledi. Güzel oyuncu Barış Manço’nun ‘Seher Vakti’ adlı şarkısını seslendirdi.