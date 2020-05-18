Demet Evgar'dan 'Seher Vakti' performansı

Corona virüs nedeniyle bir süredir evde olan oyuncu Demet Evgar, yaptığı kuklalarla ne kadar farklı alanlarda yeteneği olduğunu gösterdi.

Evgar, hesabından yaptığı son paylaşımda bu defa ukulele ile olan maharetlerini sergiledi. Güzel oyuncu Barış Manço’nun ‘Seher Vakti’ adlı şarkısını seslendirdi.