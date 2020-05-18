MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Demet Evgar'dan 'Seher Vakti' performansı
18.05.2020 - 13:13 |

Demet Evgar'dan 'Seher Vakti' performansı

Karantina günlerini Manisa'da ailesinin yanında geçiren Demet Evgar, ukulelesiyle Barış Manço'nun 'Seher Vakti' adlı parçasını seslendirdi. Güzel oyuncu bu anları takipçileriyle paylaştı.

ABONE OL

Corona virüs nedeniyle bir süredir evde olan oyuncu Demet Evgar, yaptığı kuklalarla ne kadar farklı alanlarda yeteneği olduğunu gösterdi.

Evgar, hesabından yaptığı son paylaşımda bu defa ukulele ile olan maharetlerini sergiledi. Güzel oyuncu Barış Manço’nun ‘Seher Vakti’ adlı şarkısını seslendirdi.

Demet Evgar'dan 'Seher Vakti' performansıKarantina günlerini Manisa'da ailesinin yanında geçiren Demet Evgar, ukulelesiyle Barış Manço'nun 'Seher Vakti' adlı parçasını seslendirdi. Güzel oyuncu bu anları takipçileriyle paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Serenay Sarıkaya 'kedi kız' oldu

Serenay Sarıkaya 'kedi kız' oldu

Ediz Hun: Hayatımı kaleme alıyorum!

Ediz Hun: Hayatımı kaleme alıyorum!

'Mehmet Ali Erbil'in hepinize selamı var!'

'Mehmet Ali Erbil'in hepinize selamı var!'

Sıra dışı kutlama

Sıra dışı kutlama

Sıradaki Haber