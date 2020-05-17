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HaberlerMagazin Haberleri Demet Özdemir yeni yeteneğini açıkladı
17.05.2020 - 13:37 |

Demet Özdemir yeni yeteneğini açıkladı

Oyuncu Demet Özmdemir, karantina günlerinde sosyal medya canlı yayınına katılarak samimi itiraflarda bulundu.

Demet Özdemir yeni yeteneğini açıkladı
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Demet Özdemir, Instagram’da bir canlı yayına katıldı. Sohbet esnasında karantina süreci içerisinde yeni fark ettiği bir yeteneğini keşfettiğini söyleyen Demet Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Kesinlikle önce annelerimize saygı duyuyorum sonra ev hanımlarına…Hiç kolay bir şey değil temizlik yapmak, evi çekip çevirmek. Galiba hiç kimsenin bilmediği benim de yeni fark ettiğim yeni yeteneğim, çok iyi yer silip süpürmek.” 

17 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni17 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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