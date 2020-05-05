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HaberlerMagazin Haberleri Demet Özdemir'den 'Aşk yaşıyorsun' yorumuna yanıt!
05.05.2020 - 11:05 |

Demet Özdemir'den 'Aşk yaşıyorsun' yorumuna yanıt!

Oyuncu Demet Özdemir, karantina çektiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Özdemir, bu pozuna gelen 'Kesin aşk yaşıyorsun' yorumunu cevapsız bırakmadı.

Demet Özdemir'den 'Aşk yaşıyorsun' yorumuna yanıt!

Corona virüs nedeniyle bir süredir evden çıkmayan Demet Özdemir, sevenlerinden ayrıl kalmamak için sosyal medya hesabından  paylaşım yapmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak Instagram hesabından bir selfie paylaştı.

Herhangi bir not düşmeden yaptığı paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum alan Demet Özdemir, bir takipçisinden gelen 'Arkadaki dezenfektandan belli kesin aşk yaşıyorsunuz' yorumunu yanıtsız bırakmadı. 

Özdemir, bu yoruma “Dezenfaktan bir parçam, gerçek bir hayat hikayesi …” şeklinde cevap verdi.

28 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz hafta adı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışmış hatta ikilinin karantina günlerini birlikte geçirdiği iddia edilmişti.

Demet Özdemirden Aşk yaşıyorsun yorumuna yanıt

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