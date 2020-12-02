Demet Özdemir'in pozlarına beğeni yağdı

Demet Özdemir, 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni pozlarını yayınladı.

1 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI

Evinde masa başında bilgisayarıyla ilgilenen Demet Özdemir, giydiği üst takım ve siyah eteğiyle göz kamaştırdı. Oyuncunun pozları kısa sürede 1 milyon 100 binden fazla beğeni aldı. Özdemir'in neon yeşil topuklu botları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.