MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Demet Özdemir'in pozlarına beğeni yağdı
02.12.2020 - 12:14 |

Demet Özdemir'in pozlarına beğeni yağdı

Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Özdemir'in fotoğrafları kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Demet Özdemir'in pozlarına beğeni yağdı
ABONE OL

Demet Özdemir, 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni pozlarını yayınladı.

1 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI
Evinde masa başında bilgisayarıyla ilgilenen Demet Özdemir, giydiği üst takım ve siyah eteğiyle göz kamaştırdı. Oyuncunun pozları kısa sürede 1 milyon 100 binden fazla beğeni aldı. Özdemir'in neon yeşil topuklu botları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Demet Özdemirin pozlarına beğeni yağdı

Magazin Haberleri Bülteni (2 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Merve Boluğur'un civciv pozu

Merve Boluğur'un civciv pozu

Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınay kimdir, neden öldü? Nilgün Altınay kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınay kimdir, neden öldü? Nilgün Altınay kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Gizem Karaca, 'Baraj' kadrosuna dahil oluyor!

Gizem Karaca, 'Baraj' kadrosuna dahil oluyor!

'MasterChef Türkiye'de para ödülünü kim kazandı?

'MasterChef Türkiye'de para ödülünü kim kazandı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet