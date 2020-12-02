02.12.2020 - 12:14 |
Demet Özdemir'in pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Özdemir'in fotoğrafları kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.
Demet Özdemir, 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni pozlarını yayınladı.
1 MİLYONDAN FAZLA BEĞENİ ALDI
Evinde masa başında bilgisayarıyla ilgilenen Demet Özdemir, giydiği üst takım ve siyah eteğiyle göz kamaştırdı. Oyuncunun pozları kısa sürede 1 milyon 100 binden fazla beğeni aldı. Özdemir'in neon yeşil topuklu botları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.