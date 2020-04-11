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11.04.2020 - 12:22 |

Demet Şener: Doğum günümde en sevdiklerimle beraberim

Demet Şener, geçtiğimiz yıl haziran ayında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. İki çocuk annesi eski manken, bugün 43 yaşına bastı.

Demet Şener: Doğum günümde en sevdiklerimle beraberim

Corona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Demet Şener, yeni yaşını eşi ve çocuklarıyla pasta keserek kutladı.

Demet Şener, kutlama fotoğrafını, "Doğum günümde en sevdiklerimle beraberim. Hayatın en güzel hediyesi. Ne mutlu bana! Sağlıklı,huzurlu,mutlu nice güzel yaşlara. Sizleri de çok seviyorum. İyi ki varsınız" notuyla paylaştı.

Magazin Haberleri Bülteni (11 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
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