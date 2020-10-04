MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Demet Şener eşiyle öğle yemeğinde
04.10.2020 - 17:16 |

Demet Şener eşiyle öğle yemeğinde

Demet Şener, iş insanı eşi Cenk Küpeli ile birlikte İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde Markalar Sokağı'nda görüntülenen model, dünyaca ünlü markaların vitrinlerine göz gezdirirken görüntülendi.

Demet Şener eşiyle öğle yemeğinde
ABONE OL

Eski manken Demet Şener, kısa süreli turu sonrası bir restoranda eşi ile buluştu. Şener, açık ve güneşli havanın keyfini eşiyle baş başa öğle yemeği yiyerek çıkardı.

Yemek sonrası kısa sürede alışveriş yapmayı ihmal etmeyen Küpeli çifti, alışveriş merkezinden ayrılırken araçlarının içerisinde görüntülendi.

Demet Şener eşiyle öğle yemeğinde

Magazin Haberleri Bülteni (4 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayşe Kucuroğlu'nun hafta sonu keyfi

Ayşe Kucuroğlu'nun hafta sonu keyfi

Hadise bu kez üçüncü oldu

Hadise bu kez üçüncü oldu

Filiz Taçbaş, 'Çukur'un kadrosuna dahil oldu

Filiz Taçbaş, 'Çukur'un kadrosuna dahil oldu

Ebru Yaşar, Bismil’e okul yaptırdı

Ebru Yaşar, Bismil’e okul yaptırdı

Sıradaki Haber