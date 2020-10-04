Demet Şener eşiyle öğle yemeğinde

Eski manken Demet Şener, kısa süreli turu sonrası bir restoranda eşi ile buluştu. Şener, açık ve güneşli havanın keyfini eşiyle baş başa öğle yemeği yiyerek çıkardı.

Yemek sonrası kısa sürede alışveriş yapmayı ihmal etmeyen Küpeli çifti, alışveriş merkezinden ayrılırken araçlarının içerisinde görüntülendi.