Demet Şener: Nişantaşı'nda mağaza açacağım

Hayli keyifli olduğu görülen Demet Şener, 10 Kasım'la alakalı konuştu: Ailece sabah saygı duruşunda durduk, gözlerimiz yaşardı. Çok çok özel ve anlamlı, her zaman yüreğimizde, kalbimizde, gönlümüzde. Her şeyi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz.

Yeni mağazasını açacağını söyleyen Şener, "Her şey çok güzel gidiyor. İlk defa burada size söylüyorum. Nişantaşı'nda cadde mağazasını açacağım" diye konuştu.