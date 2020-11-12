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HaberlerMagazin Haberleri Demet Şener: Nişantaşı'nda mağaza açacağım
12.11.2020 - 09:21 | | UMUT ÜNVER

Demet Şener: Nişantaşı'nda mağaza açacağım

Eski manken Demet Şener, önceki akşam Bebek'te kuaför çıkışı görüntülendi.

Demet Şener: Nişantaşı'nda mağaza açacağım
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Hayli keyifli olduğu görülen Demet Şener, 10 Kasım'la alakalı konuştu: Ailece sabah saygı duruşunda durduk, gözlerimiz yaşardı. Çok çok özel ve anlamlı, her zaman yüreğimizde, kalbimizde, gönlümüzde. Her şeyi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz.

Yeni mağazasını açacağını söyleyen Şener, "Her şey çok güzel gidiyor. İlk defa burada size söylüyorum. Nişantaşı'nda cadde mağazasını açacağım" diye konuştu. 

Magazin Haberleri Bülteni (12 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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