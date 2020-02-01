01.02.2020 - 16:43 |
Demet Şener: Şimdilik ismi gizli tutuyoruz
Geçtiğimiz sene iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine giren eski manken Demet Şener, önceki gün eşiyle birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de Cup Of Joy’da kahve içip koyu bir sohbete oturan Demet Şener-Cenk Küpeli çifti, daha sonra el ele alışveriş turuna çıktı.
Yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Şener, "Yeni markamızı önümüzdeki ay piyasaya çıkartacağız. Şimdilik ismi gizli tutuyoruz. Telif hakları nedeniyle son güne kadar söylemeyeceğiz" dedi.