Demet Şener: Süreci evde geçiriyoruz

Corona virüs nedeniyle evden çıkmadığını söyleyen Demet Şener, "Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmıyorum. Evdeyiz, süreci evde geçiriyoruz. En fazla açık havada yürüyüş yapabilirim, onu da hiç yapamadım" dedi.

Evde ekstra bir önlem almadıklarını belirten Şener, "Uzmanların söylediklerini ve Sağlık Bakanı'nı dinliyoruz. Bu salgının bir an önce gitmesi için duacıyız" şeklinde konuştu.