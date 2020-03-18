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18.03.2020 - 15:02 |

Demet Şener: Süreci evde geçiriyoruz

Eski manken Demet Şener, önceki gün Yeniköy’de manavdan alışveriş yaparken görüntülendi.

Demet Şener: Süreci evde geçiriyoruz

Corona virüs nedeniyle evden çıkmadığını söyleyen Demet Şener, "Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmıyorum. Evdeyiz, süreci evde geçiriyoruz. En fazla açık havada yürüyüş yapabilirim, onu da hiç yapamadım" dedi.

Evde ekstra bir önlem almadıklarını belirten Şener, "Uzmanların söylediklerini ve Sağlık Bakanı'nı dinliyoruz. Bu salgının bir an önce gitmesi için duacıyız" şeklinde konuştu.

Yalın'dan karantina konseriŞarkıcı Yalın, yaşamını mümkün olduğunca evde sürdüren hayranlarına, Instagram üzerinden canlı yayın yaptı.
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Cadde Yazarları

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