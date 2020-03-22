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22.03.2020 - 17:39 |

Demet Şener: Temiz hava almaya çıktık

Demet Şener önceki gün eşi Cenk Küpeli’yle Emirgan sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Demet Şener: Temiz hava almaya çıktık

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ikili, “Bugün hava çok güzel. Temiz hava almaya çıktık” dedi. 

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