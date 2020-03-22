22.03.2020 - 17:39 |
Demet Şener: Temiz hava almaya çıktık
Demet Şener önceki gün eşi Cenk Küpeli’yle Emirgan sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ikili, “Bugün hava çok güzel. Temiz hava almaya çıktık” dedi.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.